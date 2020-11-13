Карантин выходного дня: петиция к Зеленскому набрала больше 25 тысяч подписей

Теперь глава государства должен на нее ответить и принять решение относительно требований граждан

Теперь глава государства должен на нее ответить и принять решение относительно требований граждан

Петиция с требованием отмены карантина выходного дня на сайте президента Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Необходимое количество подписей петиция получила за 4 дня, передает RegioNews.

Известно, что петиция появилась 10 ноября, ее авторы считают, что введение локдауна на выходных не повлияет на динамику распространения коронавируса и будет иметь катастрофические последствия для экономики.

Карантин выходного дня повлечет полную потерю прибыли, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию. Кроме того, он будет означать массовое увольнение десятков тысяч работников, в том числе среди незащищенных слоев населения, женщин и молодежи", - говорится в тексте петиции.

Также авторы просят отменить "в Киеве и других городах, центрах Украины, запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничениями времени".

Петиция набрала больше 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть президент Зеленский.

Напомним, украинцы требуют от президента отменить карантин выходного дня: появилась петиция.