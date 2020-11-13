РФ планувала провести фейкові вибори в ОРДЛО у 2021 році - Кравчук

Проведення виборів можливе лише при встановленні контролю України над кордоном

Проведення виборів можливе лише при встановленні контролю України над кордоном

Фото: з відкритих джерел

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, що Росія намагалась провести фейкові вибори на окупованому Донбасі навесні 2021 року.

Як передає RegioNews, про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.

У зв'язку з такими планами РФ, Україна у "Плані спільних дій" пропонує провести українські місцеві вибори на цих територіях 31 березня 2021 року. За словами Кравчука, такий план врегулювання на Донбасі підтримують європейські партнери і США.

"Щодо виборів. Головне тут навіть не конкретна дата. Час можна перенести. Це не є принциповим питанням. Принциповим питанням є контроль України над кордоном, відповідні дії української влади на підконтрольних територіях, встановлення українських інститутів влади, які й можуть забезпечити проведення виборів за українським законом", - зазначив Кравчук.

Раніше повідомлялося, що Кравчук вважає, що Мінські угоди виконати неможливо.