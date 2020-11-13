РФ планировала провести фейковые выборы в ОРДЛО в 2021 году - Кравчук

Проведение выборов возможно только при установлении контроля Украины над границей

Проведение выборов возможно только при установлении контроля Украины над границей

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что Россия пыталась провести фейковые выборы на оккупированном Донбассе весной 2021 года.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в интервью ТСН.

В связи с такими планами РФ, Украина в "Плане совместных действий" предлагает провести украинские местные выборы на этих территориях 31 марта 2021 года. По словам Кравчука, такой план урегулирования на Донбассе поддерживают европейские партнеры и США.

"По выборам. Главное здесь даже не конкретная дата. Время можно перенести. Это не является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является контроль Украины над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законом", - отметил Кравчук.

Ранее сообщалось, что Кравчук считает, что Минские соглашения выполнить невозможно.