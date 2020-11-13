10:01  13 ноября
Коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 11700 тысяч новых случаев заражения
12:21  13 ноября
Повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату
08:11  13 ноября
Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину": стреляли из гранатометов
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2020, 13:46 2

РФ планировала провести фейковые выборы в ОРДЛО в 2021 году - Кравчук

13 ноября 2020, 13:46 2
Читайте також українською мовою
Проведение выборов возможно только при установлении контроля Украины над границей
Проведение выборов возможно только при установлении контроля Украины над границей
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что Россия пыталась провести фейковые выборы на оккупированном Донбассе весной 2021 года.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в интервью ТСН.

В связи с такими планами РФ, Украина в "Плане совместных действий" предлагает провести украинские местные выборы на этих территориях 31 марта 2021 года. По словам Кравчука, такой план урегулирования на Донбассе поддерживают европейские партнеры и США.

"По выборам. Главное здесь даже не конкретная дата. Время можно перенести. Это не является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является контроль Украины над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законом", - отметил Кравчук.

Ранее сообщалось, что Кравчук считает, что Минские соглашения выполнить невозможно.

Леонид Кравчук ТКГ Донбасс ОРДЛО выборы РФ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"
Выборы мэра в Херсоне: победят ли динозавры
Все публикации »
Виктор Таран
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Все блоги »