ОАСК вернул иск украинцу, который требовал отменить результаты "опроса Зеленского"

Иск к Зеленскому и партии "Слуга народа" о признании противоправным и отмене результатов проведенного опроса поступил в суд в конце прошлой недели

Иск к Зеленскому и партии "Слуга народа" о признании противоправным и отмене результатов проведенного опроса поступил в суд в конце прошлой недели

Фото из открытых источников

Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября во время местных выборов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК. Суд говорит, что истец нарушил правила объединения исковых требований. В частности, исковые требования предъявлены истцом к президенту Украины, подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединено в исковом заявлении требования, подсудные разным судам. Учитывая указанное, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства Украины. Иск к Зеленскому и партии "Слуга народа" о признании противоправным и отмене результатов проведенного опроса поступил в суд в конце прошлой недели. По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев относительно важных вопросов, среди которых и национальная безопасность Украины. Напомним, ранее суд отказал в иске прикарпатца относительно незаконности опроса Зеленского на выборах.

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