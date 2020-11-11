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11 ноября 2020, 17:37 2

ОАСК вернул иск украинцу, который требовал отменить результаты "опроса Зеленского"

11 ноября 2020, 17:37 2
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Иск к Зеленскому и партии "Слуга народа" о признании противоправным и отмене результатов проведенного опроса поступил в суд в конце прошлой недели
Иск к Зеленскому и партии "Слуга народа" о признании противоправным и отмене результатов проведенного опроса поступил в суд в конце прошлой недели
Фото из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября во время местных выборов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Суд говорит, что истец нарушил правила объединения исковых требований. В частности, исковые требования предъявлены истцом к президенту Украины, подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединено в исковом заявлении требования, подсудные разным судам.

Учитывая указанное, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Иск к Зеленскому и партии "Слуга народа" о признании противоправным и отмене результатов проведенного опроса поступил в суд в конце прошлой недели.

По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев относительно важных вопросов, среди которых и национальная безопасность Украины.

Напомним, ранее суд отказал в иске прикарпатца относительно незаконности опроса Зеленского на выборах.

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