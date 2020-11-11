У Зеленського хочуть поставити на посаду голови Одеської ОДА людину близьку до бізнесмена Кауфмана - нардеп
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що Офіс президента подав на формальне погодження Кабміну кандидатуру на посаду голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького.
Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на Telegram-канал нардепа.
Так, кандидата на посаду голови області називають близьким до одеського бізнесмена Кауфмана.
Сьогодні до Кабміну зайшла на формальне погодження з ОП кандидатура на губернатора Одеської області - Сергія Гриневецького. Гриневецький близький до одеського бізнесмена Кауфмана, який також стоїть за тютюновою монополією "Тедис", - пише Дубінський.
Нардеп також нагадав, про те, що раніше Антимонопольний комітет відпустив підконтрольній Кауфману компанії багатомільярдний штраф.
Як ви пам'ятаєте, нещодавно Антимонопольний комітет відпустив 3.5 млрд гривень штрафу "Тедис" і злив Кауфману всі суди. Ось такий ось вимальовується "одеський союз", - додав нардеп.
Довідка: Сергій Рафаїлович Гриневецький народився в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979 році закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості за спеціальністю холодильні та компресорні машини і установки (кваліфікація - інженер-механік). В 1985 році - Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю механізація сільського господарства.
Український політик, народний депутат України 3-го, 6-го і 7-го скликань, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, член комісії з помилування при Президентові України.
Нагадаємо, що Зеленський підписав укази про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій. Також RegioNews раніше повідомляв про звільнення голів цих ОДА. Тексти указів президента від 5 листопада розміщені на сайті глави держави.