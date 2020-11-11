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11 листопада 2020, 10:49 4

У Зеленського хочуть поставити на посаду голови Одеської ОДА людину близьку до бізнесмена Кауфмана - нардеп

11 листопада 2020, 10:49 4
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Дубінський вважає, що між Офісом президента і Кауфманом утворився своєрідний "союз"
Дубінський вважає, що між Офісом президента і Кауфманом утворився своєрідний "союз"
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що Офіс президента подав на формальне погодження Кабміну кандидатуру на посаду голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на Telegram-канал нардепа.

Так, кандидата на посаду голови області називають близьким до одеського бізнесмена Кауфмана.

Сьогодні до Кабміну зайшла на формальне погодження з ОП кандидатура на губернатора Одеської області - Сергія Гриневецького. Гриневецький близький до одеського бізнесмена Кауфмана, який також стоїть за тютюновою монополією "Тедис", - пише Дубінський.

Нардеп також нагадав, про те, що раніше Антимонопольний комітет відпустив підконтрольній Кауфману компанії багатомільярдний штраф.

Як ви пам'ятаєте, нещодавно Антимонопольний комітет відпустив 3.5 млрд гривень штрафу "Тедис" і злив Кауфману всі суди. Ось такий ось вимальовується "одеський союз", - додав нардеп.

Довідка: Сергій Рафаїлович Гриневецький народився в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979 році закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості за спеціальністю холодильні та компресорні машини і установки (кваліфікація - інженер-механік). В 1985 році - Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю механізація сільського господарства.

Український політик, народний депутат України 3-го, 6-го і 7-го скликань, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, член комісії з помилування при Президентові України.

Нагадаємо, що Зеленський підписав укази про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій. Також RegioNews раніше повідомляв про звільнення голів цих ОДА. Тексти указів президента від 5 листопада розміщені на сайті глави держави.

Кабмін Офіс президента ОДА посада Одеська область
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