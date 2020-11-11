У Зеленського хочуть поставити на посаду голови Одеської ОДА людину близьку до бізнесмена Кауфмана - нардеп

Дубінський вважає, що між Офісом президента і Кауфманом утворився своєрідний "союз"

Дубінський вважає, що між Офісом президента і Кауфманом утворився своєрідний "союз"

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що Офіс президента подав на формальне погодження Кабміну кандидатуру на посаду голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на Telegram-канал нардепа.

Так, кандидата на посаду голови області називають близьким до одеського бізнесмена Кауфмана.

Сьогодні до Кабміну зайшла на формальне погодження з ОП кандидатура на губернатора Одеської області - Сергія Гриневецького. Гриневецький близький до одеського бізнесмена Кауфмана, який також стоїть за тютюновою монополією "Тедис", - пише Дубінський.

Нардеп також нагадав, про те, що раніше Антимонопольний комітет відпустив підконтрольній Кауфману компанії багатомільярдний штраф.

Як ви пам'ятаєте, нещодавно Антимонопольний комітет відпустив 3.5 млрд гривень штрафу "Тедис" і злив Кауфману всі суди. Ось такий ось вимальовується "одеський союз", - додав нардеп.

Довідка: Сергій Рафаїлович Гриневецький народився в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979 році закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості за спеціальністю холодильні та компресорні машини і установки (кваліфікація - інженер-механік). В 1985 році - Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю механізація сільського господарства.

Український політик, народний депутат України 3-го, 6-го і 7-го скликань, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, член комісії з помилування при Президентові України.

Нагадаємо, що Зеленський підписав укази про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій. Також RegioNews раніше повідомляв про звільнення голів цих ОДА. Тексти указів президента від 5 листопада розміщені на сайті глави держави.