У Зеленского хотят поставить на пост главы Одесской ОГА человека близкого к бизнесмену Кауфману - нардеп

Дубинский считает, что у Офиса президента и Кауфмана образовался своеобразный "союз"

Дубинский считает, что у Офиса президента и Кауфмана образовался своеобразный "союз"

Фото: из открытых источников

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что Офис президента подал на формальное согласование Кабмину кандидатуру на пост главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

Об этом сообщает RegioNews, со ссылкой на Telegram-канал нардепа.

Так, кандидата на должность главы области называют близким к одесскому бизнесмену Кауфману.

Сегодня на Кабмин зашла на формальное согласование из ОП кандидатура на губернатора Одесской области - Сергея Гриневецкого. Гриневецкий близок к одесскому бизнесмену Кауфману, который также стоит за табачной монополией "Тедис", - пишет Дубинский.

Нардеп также напомнил, о том, что ранее Антимонопольный комитет отпустил подконтрольной Кауфману компании многомиллиардный штраф.

Как вы помните, недавно Антимонопольный комитет отпустил 3.5 млрд гривен штрафа "Тедис" и слил Кауфману все суды. Вот такой вот вырисовывается "одесский союз", - добавил нардеп.

Справка: Сергей Рафаилович Гриневецкий родился в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности по специальности холодильные и компрессорные машины и установки (квалификация - инженер-механик). В 1985 году - Украинскую сельскохозяйственную академию по специальности механизация сельского хозяйства.

Украинский политик, народный депутат Украины 3-го, 6-го и 7-го созывов, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, член комиссии по помилованию при Президенте Украины.

Напомним, что Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций. Также RegioNews ранее сообщал об увольнении глав этих ОГА. Тексты указов президента от 5 ноября размещены на сайте главы государства.