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10 листопада 2020, 15:48 169

У Житомирській області офіцер ЗСУ наклав на себе руки, - що відомо

10 листопада 2020, 15:48 169
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Фото: із відкритих джерел
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Працівники правоохоронних органів розслідують смерть 28-річного військового у місті Чуднів Житомирської області, який за попередньою інформацією, скоїв самогубство.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області, передає RegioNews.

9 листопада до поліції надійшло повідомлення про самогубство 28-річного лейтенанта ЗСУ однієї з військових частин. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває встановлення усіх обставин”, - повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, лейтенант Збройних Сил України, який проходив службу за призовом, родом із Мирославського району Херсонської області. Він перебував у складі добового наряду чергової частини.

Увечері він вийшов до спеціально відведеної для відпочинку кімнати, де через якийсь час знайшли його тіло. Попередньо, причиною смерті стали ушкодження, отримані у результаті пострілу з пістолета в грудну клітину”, - йдеться в повідомленні.

Наразі триває з’ясування усіх причин та обставин події та призначено судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, у київських лікарнях за тиждень сталося два самогубства пацієнтів з COVID-19, хворі вистрибнули з вікна 4 поверху.

Житомирська область ЗСУ самоубивство смерть поліція військові
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