Пункти пропуску на Донбасі відкриють попри відмову бойовиків, - Кравчук

Пропуск через КПВВ буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00

Пропуск через КПВВ буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00

Фото: із відкритих джерел

Попри відмову бойовиків відновити пропуск людей через лінію розмежування, Україна відкриє контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте" на Донбасі, облаштування яких завершилось нещодавно.

Про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає RegioNews.

За його словами, завтра, 10 листопада відкриються КПВВ "Щастя" та "Золоте", а також новозбудований ЦНАП та відділення "Ощадбанку" в місті Щастя.

З подивом спостерігаємо вражаючу невідповідність заяв та завірянь російської сторони щодо необхідності піклування про потреби мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування та її дій, спрямованих на прямий зрив її прямих обіцянок, наданих керівництву ОБСЄ та українській делегації", - заявив Кравчук.

Пропуск через КПВВ буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00. При перетині КПВВ необхідно обов'язково бути в захисній масці.

Після переходу на підконтрольну Україні територію громадянам потрібно проходити обов'язкову самоізоляцію або зробити тест на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти залишать закритими всі КПВВ, окрім "Оленівки".