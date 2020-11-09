Пункты пропуска на Донбассе откроют несмотря на отказ боевиков, - Кравчук

Пропуск через КПВВ будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00

Пропуск через КПВВ будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00

Фото: из открытых источников

Несмотря на отказ боевиков восстановить пропуск людей через линию разграничения, Украина откроет контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое" на Донбассе, обустройство которых завершилось недавно.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает RegioNews.

По его словам, завтра, 10 ноября откроются КПВВ "Счастье" и "Золотое", а также новый ЦНАП и отделения "Ощадбанка" в городе Счастье.

С удивлением наблюдаем поразительное несоответствие заявлений и заверений российской стороны о необходимости заботы о нуждах мирных жителей с обеих сторон линии разграничения и ее действий, направленных на прямой срыв ее прямых обещаний, предоставленных руководству ОБСЕ и украинской делегации", - заявил Кравчук.

Пропуск через КПВВ будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00. При пересечении КПВВ необходимо быть обязательно в защитной маске.

После перехода на подконтрольную Украине территорию гражданам нужно проходить обязательную самоизоляцию или сделать тест на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты оставят закрытыми все КПВВ, кроме "Еленовки".