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09 ноября 2020, 21:38 6

Пункты пропуска на Донбассе откроют несмотря на отказ боевиков, - Кравчук

09 ноября 2020, 21:38 6
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Пропуск через КПВВ будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00
Пропуск через КПВВ будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00
Фото: из открытых источников
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Несмотря на отказ боевиков восстановить пропуск людей через линию разграничения, Украина откроет контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое" на Донбассе, обустройство которых завершилось недавно.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает RegioNews.

По его словам, завтра, 10 ноября откроются КПВВ "Счастье" и "Золотое", а также новый ЦНАП и отделения "Ощадбанка" в городе Счастье.

С удивлением наблюдаем поразительное несоответствие заявлений и заверений российской стороны о необходимости заботы о нуждах мирных жителей с обеих сторон линии разграничения и ее действий, направленных на прямой срыв ее прямых обещаний, предоставленных руководству ОБСЕ и украинской делегации", - заявил Кравчук.

Пропуск через КПВВ будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00. При пересечении КПВВ необходимо быть обязательно в защитной маске.

После перехода на подконтрольную Украине территорию гражданам нужно проходить обязательную самоизоляцию или сделать тест на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты оставят закрытыми все КПВВ, кроме "Еленовки".

ОРДЛО Донбасс КПВВ Пункты пропуска Леонид Кравчук
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