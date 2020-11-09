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09 листопада 2020, 18:46 4

Стало відомо, хто може увійти до п'ятої підгрупи ТКГ

09 листопада 2020, 18:46 4
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Координатором, ймовірно, буде ОБСЄ
Координатором, ймовірно, буде ОБСЄ
Фото з відкритих джерел
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У п'яту підгрупу щодо врегулювання ситуації на російсько-українському кордоні, створення якої ініціює Україна, можуть увійти фахівці ДПСУ та народні депутати.

Як передає RegioNews, про це в коментарі УНН розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Звичайно, туди увійдуть фахівці з Державного кордону — перш за все представники Державної прикордонної служби, можливо, профільні експерти з питання саме безпеки кордону, можливо, народний депутат, хтось із представників комітету з національної безпеки і оборони, або з питань правоохоронних органів", — сказав Арестович.

За його словами, у підгрупу має увійти той, "хто буде дотичний до теми, хто може не просто бути присутнім, але бути корисним, з професійної точки зору".

Він заявив, що очікує, що російська сторона також запросить відповідних фахівців зі свого боку.

"А координатором, швидше за все, ОБСЄ призначить людину, яка має досвід щодо врегулювання прикордонних суперечок. Таких достатньо в ОБСЄ", — додав він.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на окупованих територіях Донбасу необхідно створити п'яту робочу підгрупу. А саме, з підготовки повернення контролю над кордоном з Росією в тих місцях, в яких зараз такого контролю немає.

Донбас Україна ТКГ ОБСЄ депутати
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