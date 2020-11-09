Окупанти залишать закритими всі КПВВ, окрім "Оленівки"

КПВВ "Оленівка" буде працювати тільки по понеділках і п'ятницях

КПВВ "Оленівка" буде працювати тільки по понеділках і п'ятницях

У Донецькій області бойовики продовжать блокувати пропуск людей на лінії розмежування, незважаючи на рішення України з 10 листопада відновити роботу всіх КПВВ на Донбасі.

Про це йдеться в повідомляють сепаратистські ЗМІ, передає RegioNews.

Повідомляється, що з боку окремих районів Донецької області працюватиме тільки КПВВ "Оленівка" (по понеділках і п'ятницях) на дорожньому коридорі з КПВВ "Новотроїцьке". Таким чином, пропуск через КПВВ "Майорське", "Мар'їнка" і "Гнутове" буде заблоковано.

Крім того, в "ДНР" відзначають, що відкриття Україною пунктів пропуску в односторонньому порядку нібито призведе до погіршення епідеміологічної ситуації.

Окупанти нагадали, що для виїзду з ОРДО потрібно мати реєстрацію (прописку) на підконтрольній території Україні, а для в'їзду до ОРДО необхідно мати дозвіл так званого "міжвідомчого оперативного штабу".

Раніше повідомлялося, що КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада.