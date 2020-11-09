09:59  09 листопада
Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 8,5 тисяч нових випадків зараження
08:41  09 листопада
Кернес офіційно зареєстрований мером Харкова - ТВК
10:49  09 листопада
КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2020, 13:49 367

Окупанти залишать закритими всі КПВВ, окрім "Оленівки"

09 листопада 2020, 13:49 367
Читайте также на русском языке
КПВВ "Оленівка" буде працювати тільки по понеділках і п'ятницях
КПВВ "Оленівка" буде працювати тільки по понеділках і п'ятницях
Читайте также
на русском языке

У Донецькій області бойовики продовжать блокувати пропуск людей на лінії розмежування, незважаючи на рішення України з 10 листопада відновити роботу всіх КПВВ на Донбасі.

Про це йдеться в повідомляють сепаратистські ЗМІ, передає RegioNews.

Повідомляється, що з боку окремих районів Донецької області працюватиме тільки КПВВ "Оленівка" (по понеділках і п'ятницях) на дорожньому коридорі з КПВВ "Новотроїцьке". Таким чином, пропуск через КПВВ "Майорське", "Мар'їнка" і "Гнутове" буде заблоковано.

Крім того, в "ДНР" відзначають, що відкриття Україною пунктів пропуску в односторонньому порядку нібито призведе до погіршення епідеміологічної ситуації.

Окупанти нагадали, що для виїзду з ОРДО потрібно мати реєстрацію (прописку) на підконтрольній території Україні, а для в'їзду до ОРДО необхідно мати дозвіл так званого "міжвідомчого оперативного штабу".

Раніше повідомлялося, що КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада.

ОРДЛО Донбас бойовики КПВВ окупанти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »