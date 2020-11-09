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09 ноября 2020, 18:46 4

Стало известно, кто может войти в пятую подгруппу ТКГ

09 ноября 2020, 18:46 4
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Координатором, вероятно, будет ОБСЕ
Координатором, вероятно, будет ОБСЕ
Фото из открытых источников
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В пятую подгруппу по урегулированию ситуации на российско-украинской границе, создание которой инициирует Украина, могут войти специалисты ГНСУ и народные депутаты.

Как передает RegioNews, об этом в комментарии УНН рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Конечно, туда войдут специалисты из Государственного рубежа — прежде всего представители Государственной пограничной службы, возможно, профильные эксперты из вопроса именно безопасности границы, возможно, народный депутат, кто-то из представителей комитета по национальной безопасности и обороны или по вопросам правоохранительных органов", — сказал Арестович.

По его словам, в подгруппу должен войти тот, "кто будет причастен к теме, кто может не просто присутствовать, но быть полезным, с профессиональной точки зрения".

Он заявил, что ожидает, что российская сторона также пригласит соответствующих специалистов со своей стороны.

"А координатором, скорее всего, ОБСЕ назначит человека, который имеет опыт по урегулированию пограничных споров. Таких достаточно в ОБСЕ", — добавил он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донбасса необходимо создать пятую рабочую подгруппу. А именно, из подготовки по возвращению контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас такого контроля нет.

Донбасс Украина ТКГ ОБСЕ депутаты
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