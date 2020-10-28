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28 жовтня 2020, 12:55 2

ВСУ не визнав опитування Зеленського незаконною агітацією

28 жовтня 2020, 12:55 2
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Це рішення було опублікували 28 жовтня, і воно не може бути оскаржене
Це рішення було опублікували 28 жовтня, і воно не може бути оскаржене
Офіс президента
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на русском языке

Верховний суд України відмовився визнати всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського незаконною агітацією. Опитування проводилося в день місцевих виборів, 25 жовтня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на постанову Великої палати Верховного суду від 25 жовтня.

Це рішення було опублікували 28 жовтня, і воно не може бути оскаржене.

Позивач, ексдепутат Наталія Новак просила Верховний суд визнати незаконною агітацією відеозвернення Зеленського, в якому він анонсував проведення загальнонаціонального опитування по 5 питань. Позивач також просила заборонити проведення цього опитування.

Велика палата ВС вирішила, що дане опитування не є передвиборною агітацією.

"За матеріалами цієї справи, на підставі аналізу наданих сторонами доказів та пояснень сторін можна зробити висновок, що справжньою метою проведення опитування є з'ясування президентом України важливих, як на його думку, соціально-економічних питань", - йдеться в постанові суду.

Крім того, судді відзначили, що використання Зеленським вираження "Україна - це ти" не містить жодних закликів до голосування за ту чи іншу політичну силу.

На думку Верховного суду, цей вислів використовувалося в Україні та іншими політичними силами, а також широко застосовується в масовій культурі.

Таким чином, суд не знайшов обставин, які беззаперечно свідчили б на користь того, що опитування було прихованою формою агітації за пропрезидентську партію "Слуга народу".

Верховний суд відмовив позивачеві в повному обсязі.

Нагадаємо, днями у "Слузі народу” представили перші результати опитування Зеленського.

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