В КСУ обнародовали собственный план выхода из конституционного кризиса

В суде видят законопроект спикера Дмитрия Разумкова компромиссным вариантом

В суде видят законопроект спикера Дмитрия Разумкова компромиссным вариантом

Фото: из открытых источников

Судьи Конституционного суда планируют поддержать проект закона председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова для разрешения ситуации, которая сложилась после решения КСУ по е-декларированию.

Об этом агентству РБК-Украина сообщил судья КСУ Владимир Мойсик, передает RegioNews.

По его словам, этот законопроект депутаты должны рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Также в суде заявили о готовности "искать пути к взаимопониманию" в этом конфликте, и что КСУ планирует предоставить разъяснения своего решения об отмене электронного декларирования.

Мы как Конституционный суд может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам обратиться, разъясним наше решение. Поясним, что мы имели в виду, вынося его", - сказал Мойсик.

Он также заявил, что видит законопроект Разумкова компромиссным вариантом.

Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие здесь в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", - заявил судья.

Он также утверждает, что решение Конституционного суда не предусматривало необходимость закрытия реестра электронных деклараций.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада не смогла назначить двух судей Конституционного суда, и объявила повторный конкурс.