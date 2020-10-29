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29 жовтня 2020, 14:33 3

В "Укрзалізниці" розповіли, що буде з цінами на квитки наступного року

29 жовтня 2020, 14:33 3
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Вартість проїзних квитків підвищувати не планується
Вартість проїзних квитків підвищувати не планується
Фото: Укрзалізниця
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"Укрзалізниця" не планує підвищувати вартість квитків для пасажирів цьогоріч і на початку наступного. Однак фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає.

Про це керівник філіалу "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський заявив під час брифінгу, пише RegioNews.

"Жодних підвищень цього року не планується, аж до першого кварталу наступного року. Ми наразі в дискусії і розглядаємо варіант, що з другої половини наступного року, з другого кварталу можлива певна індексація цін на пасажирські перевезення", - сказав Перцовський.

Він також додав, що компанія з 1 листопада на майже 15% знизить вартість квитків на місця у вагонах першого класу "Інтерсіті". Також компанія впровадить диференціацію ціни залежно від терміну купівлі квитків. Таким чином, чим раніше куплений квиток, тим менша його ціна.

Нагадаємо, раніше у Кабміні пояснили, чому до "червоних" зон відновили рух потягів.

Україна Укрзализныця гроші ціна квитки
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