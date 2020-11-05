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05 ноября 2020, 16:51 70

Пересмотр тарифов "Укрзализныци" возможен только после реформирования, это должна решать НКРТ - нардеп Скичко

05 ноября 2020, 16:51 70
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В августе депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект
В августе депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект
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Вопросом тарифов должна заниматься не "Укрзализныця" как монополист, а отдельная структура - Нацкомиссия по вопросам регулирования транспорта.

Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко, передает RegioNews.

По его словам, министерство инфраструктуры обещало разработать проект закона о Нацкомиссии по вопросам регулирования транспорта.

Они проводили переговоры, вывесили в себя даже на сайте, но с момента отзыва прошло уже полгода, а документ так и не был зарегистрирован. Поэтому мы пошли своим путем - в августе зарегистрировали его от депутатского корпуса", - рассказал нардеп.

Он добавил, что по этому вопросу уже было проведено несколько рабочих совещаний и два круглых стола, а дальше проект закона будет обсуждаться на комитете.

Я буду со своей стороны максимально проталкивать его, потому что считаю, что это очень необходимый законопроект, базовый для отрасли. Значительная часть замечаний бизнеса мне кажется правильной и я буду их отстаивать в комитете. Сейчас главное - пройти комитет, а дальше уже вынесение в зал", - рассказал Скичко.

Также народный депутат рассказал о своем видении выведения "Укрзализныци" из кризиса. По словам политика, для этого нужно принять закон о железнодорожном транспорте и провести оптимизацию административного аппарата.

Он утверждает, что административный аппарат компании чрезвычайно раздут, также чрезвычайно раздутые зарплаты и много дублирующих функций.

Нужно проводить реформу "Укрзализныци" непосредственно через разделение на разных операторов. И подготовку к этому можно проводить без принятия закона о железнодорожном транспорте", - добавил Александр Скичко.

Укрзализныця тарифы нардеп Интервью Александр Скичко
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