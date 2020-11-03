У "Слузі народу" вважають, що бюджет на 2021 рік будуть приймати "під ялинку"

У фракції переконані, що через це питання буде дуже складна дискусія

У фракції переконані, що через це питання буде дуже складна дискусія

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура впевнений, що в цьому році збережеться традиція приймати державний бюджет "під ялинку", так як вважає, що в парламенті немає підтримки того документа, який пропонується.

Як передає RegioNews, про це інформує УНН. Я вважаю, що у нас, на жаль, традиція та політична, яка була завжди - прийняття бюджету під Новий рік, "під ялинку", так і залишиться у цьому році. Тобто буде дуже сильна дискусія. Не бачу зараз підтримки всього парламенту бюджету, який пропонується", - сказав Качура. За його словами, потрібно сповідувати "державницький підхід" щодо держбюджету і ухвалювати рішення, які корисні для всієї країни, а не для окремого округу чи підприємства. Зараз з бюджетом цікава ситуація. У депутатів з’явилися різні "хотілки". Тобто вони хочуть на свої округи отримати субвенції", - сказав Качура. Нагадаємо, раніше Разумков розповів, коли Рада розгляне бюджет на 2021 рік.

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