В ТКГ предлагают провести местные выборы на Донбассе в марте 2021 года

Для этого сначала нужно демилитаризовать ОРДЛО

Для этого сначала нужно демилитаризовать ОРДЛО

Фото: из открытых источников

Украинской стороной в Трехсторонней контактной группе подготовлено предложение относительно полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Луганской и Донецкой областей в начале 2021 года. Тем самым, планируется обеспечить необходимые условия для проведения местных выборов 31 марта 2021 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Первое, что предлагается сделать, – прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение - все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - отметил он.

Потом Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. По словам Кравчука, Украина должна также урегулировать вопрос ответственности для боевиков.

Украина настаивает на увеличении численного состава СММ ОБСЕ на 1500 человек до середины декабря.

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ - Копенгагенского документа 1990 года.

Украина также настаивает, чтобы встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась к концу 2020 года.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, что у Зеленского есть запасной план по урегулированию ситуации на Донбассе.