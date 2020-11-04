"Ермак напоминает мне греческого философа": Богдан о нынешнем главе Офиса президента

Богдан назвал "сказкой" свою "войну" с Ермаком

Богдан назвал "сказкой" свою "войну" с Ермаком

Фото: pravda.com.ua

По мнению экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, нынешний глава ОП Андрей Ермак не станет договариваться об окончании войны на Донбассе, поскольку он "философ".

Как передает RegioNews, об этом Богдан рассказал в интервью "Украинской правде".

Он уже давно не договаривается. Он философ" - прокомментировал Андрей Богдан вопрос журналиста о том, будет ли договорится Ермак о мире.

Богдан добавил, что "есть такой античный философ, оратор Фукидид. Вот он мне очень напоминает греческого философа Фукидида... И его выступления на телевидении дают мне все-таки право сравнивать его с ним".

Ранее сообщалось, что Богдан считает результат партии "Слуга народа" на последних местных выборах не более чем "зафиксированным поражением".

Напомним, экс-глава ОП прокомментировал ситуацию с конфликтом, что возник между нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком и первым заместителем главы ОП Сергеем Трофимовым.