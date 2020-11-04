"Зафіксований програш": ексголова ОП Богдан про результат "Слуги народу" на місцевих виборах
Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан вважає результат партії "Слуга народу" на останніх місцевих виборах не більш ніж "зафіксованим програшем".
Як передає RegioNews, про це Богдан розповів в інтерв’ю "Українській правді".
Це зафіксований програш. Цей програш, за великим рахунком, означає зниження легітимності влади, народ не довіряє цій владі", - зазначив він.
За його словами, це означає, що той курс, який обрала влада є неправильним. "Він приведе до того, що знижуються твої рейтинги. Треба робити висновки, треба, звичайно, покарати винуватих. Наскільки я розумію, винуватих карати не будуть, а як завжди, їх нагородять, а тих людей, які дійсно працювали – зараз будуть карати".
На думку Богдана, вибори - це філософія, а не математика. Це щось таке, чому люди йдуть або не йдуть голосувати.
Можна витратити мільйони й мільйони, можна мати адміністративний ресурс і все програти. А можна не мати нічого, не мати тисяч людей, не мати мільйонів доларів і виграти", - зазначає він.
Як вважає ексголова ОП, те, що робилося на місцевих виборах, це абсолютний особистий провал Зеленського: "Він неправильно побудував систему координат виборчого штабу".
Тому готуватись треба було не так – якихось смотрящих з центра присилати, які будуть вибирати там кандидатів і їхатимуть назад. А треба було брати місцеві штаби і брати місцевого губернатора. Тому що в результатах місцевих виборів зацікавлений тільки губернатор, йому потім в цій області, з цією обласною радою і цим ОТГ працювати", - резюмував він.
Нагадаємо, 3 листопада було встановлено результати місцевих виборів у 237 радах у 24 регіонах країни.