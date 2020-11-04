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04 листопада 2020, 10:19 147

"Зафіксований програш": ексголова ОП Богдан про результат "Слуги народу" на місцевих виборах

04 листопада 2020, 10:19 147
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Результат пропрезидентської політсили він вважає особистим провалом Зеленського
Результат пропрезидентської політсили він вважає особистим провалом Зеленського
Фото: pravda.com.ua
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Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан вважає результат партії "Слуга народу" на останніх місцевих виборах не більш ніж "зафіксованим програшем". 

Як передає RegioNews, про це Богдан розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Це зафіксований програш. Цей програш, за великим рахунком, означає зниження легітимності влади, народ не довіряє цій владі", - зазначив він.

За його словами, це означає, що той курс, який обрала влада є неправильним. "Він приведе до того, що знижуються твої рейтинги. Треба робити висновки, треба, звичайно, покарати винуватих. Наскільки я розумію, винуватих карати не будуть, а як завжди, їх нагородять, а тих людей, які дійсно працювали – зараз будуть карати".

На думку Богдана, вибори - це філософія, а не математика. Це щось таке, чому люди йдуть або не йдуть голосувати.

Можна витратити мільйони й мільйони, можна мати адміністративний ресурс і все програти. А можна не мати нічого, не мати тисяч людей, не мати мільйонів доларів і виграти", - зазначає він.

Як вважає ексголова ОП, те, що робилося на місцевих виборах, це абсолютний особистий провал Зеленського: "Він неправильно побудував систему координат виборчого штабу".

Тому готуватись треба було не так – якихось смотрящих з центра присилати, які будуть вибирати там кандидатів і їхатимуть назад. А треба було брати місцеві штаби і брати місцевого губернатора. Тому що в результатах місцевих виборів зацікавлений тільки губернатор, йому потім в цій області, з цією обласною радою і цим ОТГ працювати", - резюмував він.

Нагадаємо, 3 листопада було встановлено результати місцевих виборів у 237 радах у 24 регіонах країни.

вибори Андрій Богдан Офіс президента ОТГ Слуга народа область
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