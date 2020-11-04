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04 листопада 2020, 10:59 379

"Трофімов - жертва брехні і підкилимних ігор": ексголова ОП Богдан про ситуацію в Офісі президента

04 листопада 2020, 10:59 379
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Богдан прокоментував конфлікт Єрмака з Трофімовим
Фото: з відкритих джерел
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На думку ексголови Офіса президента Андрія Богдана, нині у Зеленського "всі займаються підкилимними іграми" замість того, щоб займатися роботою і це, часом, призводить до того, що жертвами таких ігор стають порядні люди.

Як передає RegioNews, про це Богдан розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Саме так Богдан прокоментував ситуацію з конфліктом, що виник між нинішнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим.

Я говорю про Трофімова. Я вважаю його порядним хлопцем. Він став такою жертвою. Він жертва брехні і підкилимних ігор, які не мають відношення до правди. Якщо вони його покарають, я думаю, що Сергій не буде без роботи, без якоїсь-там зайнятості в житті" - зазначив Богдан.

Раніше повідомлялось, що Богдан вважає результат партії "Слуга народу" на останніх місцевих виборах не більш ніж "зафіксованим програшем".

Андрій Богдан Офіс президента Андрій Єрмак Сергій Трофимов конфлікт
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