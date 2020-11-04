"Трофімов - жертва брехні і підкилимних ігор": ексголова ОП Богдан про ситуацію в Офісі президента
На думку ексголови Офіса президента Андрія Богдана, нині у Зеленського "всі займаються підкилимними іграми" замість того, щоб займатися роботою і це, часом, призводить до того, що жертвами таких ігор стають порядні люди.
Як передає RegioNews, про це Богдан розповів в інтерв'ю "Українській правді".
Саме так Богдан прокоментував ситуацію з конфліктом, що виник між нинішнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим.
Я говорю про Трофімова. Я вважаю його порядним хлопцем. Він став такою жертвою. Він жертва брехні і підкилимних ігор, які не мають відношення до правди. Якщо вони його покарають, я думаю, що Сергій не буде без роботи, без якоїсь-там зайнятості в житті" - зазначив Богдан.
Раніше повідомлялось, що Богдан вважає результат партії "Слуга народу" на останніх місцевих виборах не більш ніж "зафіксованим програшем".