"Трофімов - жертва брехні і підкилимних ігор": ексголова ОП Богдан про ситуацію в Офісі президента

Як передає RegioNews, про це Богдан розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Саме так Богдан прокоментував ситуацію з конфліктом, що виник між нинішнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим.

Я говорю про Трофімова. Я вважаю його порядним хлопцем. Він став такою жертвою. Він жертва брехні і підкилимних ігор, які не мають відношення до правди. Якщо вони його покарають, я думаю, що Сергій не буде без роботи, без якоїсь-там зайнятості в житті" - зазначив Богдан.