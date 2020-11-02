Арахамія розповів деталі розмови із головою КСУ щодо закону про землю

За його словами, судді КСУ не розглядали закон про землю.

За його словами, судді КСУ не розглядали закон про землю.

Фото: Слуга народу / Facebook

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зустрівся з очільником Конституційного суду Олександром Тупицьким і той запевнив, що суд не планує найближчим часом розглядати подання народних депутатів про неконституційність закону про землю.

Про це Арахамія заявив журналістам, інформує RegioNews з посиланням на "Суспільне"

"Він (Тупицький, – ред.) спростував інформацію про те, що зараз відбувається "зрадоподібне" засідання про землю. Це черговий процес про землю, який триває вже декілька місяців. І ще буде низка засідань", - сказав Арахамія.

За його словами, судді КСУ не розглядали закон про землю.

"Вони розглядали статті, пов'язані з ринком землі. Саму землю вони зараз не розглядають і найближчим часом, як повідомив пан Тупицький, не будуть розглядати", - наголосив нардеп.

Арахамія додав, що просив Тупицького проводити розгляд "у максимально відкритому режимі", щоб народні депутати мали змогу почути думку всіх суддів і юридичні аргументи, які у них з’являються.

Щодо питання конституційності закону про мову, голова КСУ повідомив, що його планують розглянути найближчим часом і зазначив, що судді "добре розуміють, яка зараз температура в суспільстві".

Окрім того, голова КСУ пообіцяв депутату, що залучатиме до роботи міжнародних партнерів, "щоб не було зайвих звинувачень".

Нагадаємо, 2 листопада народні депутати від "Слуги народу” прийшли на закрите засідання Конституційного суду, щоб поспілкуватися з головою КСУ Олександром Тупицьким та дізнатися причину "супертурборежиму” у роботі суду.