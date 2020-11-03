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03 листопада 2020, 16:15 7

Зеленський просить Червоний Хрест допомогти з обміном полоненими

03 листопада 2020, 16:15 7
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Організація має отримати доступ до всіх заручників
Організація має отримати доступ до всіх заручників
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський просить Міжнародний комітет Червоного Хреста про допомогу, щоб прискорити обмін полоненими на Донбасі. Організація має отримати доступ до всіх заручників.

Про це він заявив на зустрічі з головою Червоного Хреста Петером Маурером, передає RegioNews з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що сторони обговорили необхідність доступу Червоного Хреста до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе їх ідентифікувати.

Крім того, Зеленський подякував Мауреру за координацію МКЧХ в попередніх процесах обміну полоненими, а також попросив сприяти в отриманні списків людей від іншої сторони для прискорення обміну за формулою "всіх на всіх".

"Петер Маурер запевнив, що сьогодні ці питання є пріоритетними для організації, яку він очолює", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, кого з полонених визволятимуть в рамках роботи ТКГ.

Донбас Україна війна Офіс президента президент
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