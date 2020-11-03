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03 ноября 2020, 16:15 7

Зеленский просит Красный Крест помочь с обменом пленными

03 ноября 2020, 16:15 7
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Организация должна получить доступ ко всем заложникам
Организация должна получить доступ ко всем заложникам
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский просит Международный комитет Красного Креста о помощи, чтобы ускорить обмен пленными на Донбассе. Организация должна получить доступ ко всем заложникам.

Об этом он заявил на встрече с председателем Красного Креста Петером Маурером, передает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что стороны обсудили необходимость доступа Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет их идентифицировать.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Маурера за координацию МККК в предыдущих процессах обмена пленными, а также попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".

"Петер Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для организации, которую он возглавляет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Офисе президента рассказали, кого из пленных будут вызволять в рамках работы ТКГ.

Донбасс Украина война Офис президента президент
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