Обмін полоненими: в Офісі президента розповіли, кого визволятимуть в рамках роботи ТКГ

Частиною полонених опікується Офіс омбудсмена

Частиною полонених опікується Офіс омбудсмена

Фото: з відкритих джерел

Представники України у Тристоронній контактній групі опікуються питаннями звільнення з непідконтрольних районів Донбасу тільки тих людей, хто воював за Україну, або ув’язнених за проукраїнську позицію.

Як передає RegioNews, про це повідомляють у Офісі президента.

Все, що відбувається в Мінській групі, сьогодні стосується тільки наших військових, тільки людей, які перебувають на непідконтрольній території в результаті своєї проукраїнської позиції, або це люди, які воювали за Україну", - йдеться у повідомленні.

Всі інші люди, які не потрапляють до цієї категорії є пріоритетом роботи Офісу омбудсмена і ТКГ до цього не має жодного стосунку.

В ОП зазначають, що для просування в питаннях звільнення полонених необхідний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримування на території ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що обмін полоненими затримується, тому що в ОРДЛО досі не надали списки.