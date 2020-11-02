Юрій Васильченко: Сили, що так і не змогли зупинити реформу ДАБІ, домоглися мого незаконного відсторонення перед запуском ДІМ

Впровадження реформ зіткнулося з активним опором з боку певних забудовників

Впровадження реформ зіткнулося з активним опором з боку певних забудовників

Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в заяві Юрія Васильченка, оприлюдненій на його сторінці у соцмережі "Фейсбук", передає RegioNews.

У своїй заяві відсторонений голова ДІМ подякував усім, хто його підтримав, та зауважив, що "те, що подавалося в ЗМІ, м’яко кажучи, не відповідає дійсності". "Зараз настав час, щоб розставити всі крапки над "і" у справі мого незаконного відсторонення від виконання повноважень Голови Державної інспекції містобудування. Адже мова йде не лише про мене, йдеться і про мою сім'ю, і про колектив, який вже склався в ДІМ, і в цілому про ту велику роботу, яка була зроблена за останні місяці. Я був призначений на посаду рішенням Кабінету міністрів і особисто Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який разом з Президентом України Володимиром Зеленським дав старт реформі містобудування. Я цілком і повністю поділяю ідеї команди Президента про те, що корупційний монстр ДАБІ має бути знищений, а контролююча, сервісна та дозвільна функції, які монопольно належали ДАБІ, мають бути розділеними", - йдеться в заяві.

Васильченко нагадав, що першим етапом реалізації реформи стало створення двох органів – Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби містобудування, з розподіленими функціями сервісу та контролю. У свою чергу ДАБІ мала бути ліквідованою. "Однак паралельно з впровадженням реформи силами незацікавленими в ліквідації корупції в містобудуванні було запущено процес скасування реформи. Впровадження змін в містобудуванні зіткнулося з активним спротивом з боку певних кіл серед великих забудовників. А з боку Міністерства розвитку громад та територій почалося бюрократичне затягування впровадження реформи. Однак попри цей спротив, а іноді і відвертий саботаж з боку Мінрегіону, за період моєї роботи в ДІМ були зроблені усі необхідні дії, щоб ДІМ запрацювала якнайшвидше", - зазначив Юрій Васильченко.

За його словами, в ДІМ були проведені усі необхідні організаційні заходи: "отримано юридичну адресу, погоджена структура, штатний розпис та кошториси, проведено набір кадрів, підготовлено бюджетний запит на 2021 рік, розроблено пропозиції з діджиталізації нового органу та план розвитку цифровізації на наступний рік, були проведені конкурси на зайняття посад у 8 територіальних органах ДІМ. Наразі переможці цих конкурсів завершують проходження спецперевірки, ми почали отримувати листи від державних органів щодо результатів. Після цього ДІМ мав вже повноцінно запрацювати, але в останній момент цей процес був несподівано зупинений моїм відстороненням без вказання жодних причин та мотивів цього рішення!"

"Відсторонення незаконне, - переконаний Юрій Васильченко, - оскільки за чинним законодавством воно можливе з одночасним відкриттям дисциплінарного провадження або наявністю протоколу про корупційне правопорушення. Нічого цього і близько немає. Більше того, тепер на мене тиснуть і змушують написати заяву про звільнення заднім числом! Я ціную своє чесне ім’я і ніколи не погоджуся на такі оборудки, щоб мені не обіцяли і чим би не погрожували!"

"Навколо мого відсторонення та усього, що було зроблено за останні місяці в ДІМ, сьогодні розповсюджується дуже багато фейків та маніпуляцій, тому я звернувся з листом до Президента України, Прем’єр-міністра та Кабінету Міністрів а також до Нацагентства з питань державної служби та до Верховної Ради. В цьому листі я виклав усі обставини і наголосив, що такі дії незаконні і шкідливі для реформи містобудування. Дуже сподіваюся, що очільники держави об’єктивно розберуться з даною ситуацією і не дадуть застопорити важливу реформу. Копію листів додаю", - підсумував Юрій Васильченко.