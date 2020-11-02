Юрий Васильченко: Силы, которые так и не смогли остановить реформу ДАБИ, добились моего незаконного отстранения перед запуском ДІМ

Внедрение реформ столкнулось с активным сопротивлением со стороны определенных застройщиков

Внедрение реформ столкнулось с активным сопротивлением со стороны определенных застройщиков

Фото: из открытых источников

Об этом говорится в заявлении Юрия Васильченко, обнародованном на его странице в соцсети "Фейсбук", передает RegioNews.

В своем заявлении отстраненный глава ГИГ поблагодарил всех, кто его поддержал, и отметил, что "то, что подавалось в СМИ, мягко говоря, не соответствует действительности". "Сейчас настало время, чтобы расставить все точки над "і" в деле моего незаконного отстранения от выполнения полномочий главы Государственной инспекции градостроительства. Ведь речь идет не только обо мне, речь идет и о моей семье, и о коллективе, который уже сложился в ГИГ, и в целом о той большой работе, которая была сделана за последние месяцы. Я был назначен на должность решением Кабинета министров и лично премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским дал старт реформе градостроительства. Я полностью разделяю идеи команды Президента о том, что коррупционный монстр ГАСИ должен быть уничтожен, а контролирующая, сервисная и разрешительная функции, которые монопольно принадлежали ГАСИ, должны быть разделенными", - говорится в заявлении.

Васильченко напомнил, что первым этапом реализации реформы стало создание двух органов - Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства, с разделенными функциями сервиса и контроля. В свою очередь ГАСИ должна была быть ликвидирована. "Однако параллельно с внедрением реформы силами незаинтересованными в ликвидации коррупции в градостроительстве был запущен процесс отмены реформы. Внедрение изменений в градостроительстве столкнулось с активным сопротивлением со стороны определенных кругов среди крупных застройщиков. А со стороны Министерства развития громад и территорий началось бюрократическое затягивание внедрения реформы. Однако, несмотря на это сопротивление, а иногда и откровенный саботаж со стороны Минрегиона, за период моей работы в ГАСИ были сделаны все необходимые действия, чтобы ГИГ заработала быстрее", - отметил Юрий Васильченко.

По его словам, в ГИГ были проведены все необходимые организационные мероприятия: "получен юридический адрес, согласована структура, штатное расписание и сметы, проведен набор кадров, подготовлен бюджетный запрос на 2021 год, разработаны предложения по диджитализации нового органа и план развития цифровизации на следующий год, были проведены конкурсы на занятие должностей в 8 территориальных органах ГИГ. Сейчас победители этих конкурсов завершают прохождение спецпроверки, мы начали получать письма от государственных органов о результатах. После этого ДІМ должен был уже полноценно заработать, но в последний момент этот процесс был неожиданно остановлен моим отстранением без указания каких-либо причин и мотивов этого решения!"

"Отстранение незаконно, - убежден Юрий Васильченко, - поскольку по действующему законодательству оно возможно с одновременным открытием дисциплинарного производства или наличием протокола о коррупционном правонарушении. Ничего этого и близко нет. Более того, теперь на меня давят и заставляют написать заявление об увольнении задним числом! Я ценю свое честное имя и никогда не соглашусь на такие сделки, чтобы мне не обещали и чем бы ни грозили!"

"Вокруг моего отстранения и всего, что было сделано за последние месяцы в ГИГ, сегодня распространяется очень много фейков и манипуляций, поэтому я обратился с письмом к Президенту Украины, Премьер-министру и Кабинету Министров, а также в Нацагентство по вопросам государственной службы и в Верховную Раду. В этом письме я изложил все обстоятельства и отметил, что такие действия незаконны и вредны для реформы градостроительства. Очень надеюсь, что руководители государства объективно разберутся с этой ситуацией и не дадут застопорить важную реформу. Копию писем добавляю", - подытожил Юрий Васильченко.