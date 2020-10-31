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Боевики обстреляли украинские позиции в районе Зайцевого - штаб ООС
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31 октября 2020, 18:07 21

Боевики обстреляли украинские позиции в районе Зайцевого - штаб ООС

31 октября 2020, 18:07 21
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Фото: flickr
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31 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован один случай нарушения перемирия.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Так, в районе населенного пункта Зайцево противник применил ручной противотанковый гранатомет", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, обстрелы не представляли угрозы украинским военным.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 5 гектаров территории и передано на уничтожение 106 взрывоопасных предметов", - добавили в штабе.

Напомним, сутки на Донбассе: российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины.

Донбасс ООС война обстрел АТО сводка
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