Боевики обстреляли украинские позиции в районе Зайцевого - штаб ООС

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Так, в районе населенного пункта Зайцево противник применил ручной противотанковый гранатомет", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, обстрелы не представляли угрозы украинским военным.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 5 гектаров территории и передано на уничтожение 106 взрывоопасных предметов", - добавили в штабе.