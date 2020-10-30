17:23  30 октября
Сергей Надал в третий раз выиграл выборы мэра Тернополя
16:41  30 октября
Ольга Попенко второй раз победила на выборах мэра Прилук
14:41  30 октября
Украина инициирует экстренное заседание ТКГ в Минске из-за срыва "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
30 октября 2020, 14:50 10

В некоторых ОТГ второй тур выборов пройдет в начале декабря, - ОПОРА

30 октября 2020, 14:50 10
Читайте також українською мовою
В общинах могут быть разные даты проведения второго тура голосования
В общинах могут быть разные даты проведения второго тура голосования
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Второй тур местных выборов в наиболее конфликтных объединенных территориальных общинах (ОТГ) может произойти в начале декабря.

Об этом в Facebook рассказала председатель Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

По ее словам, дата объявления результатов гибкая, и в территориальных избирательных комиссий есть 12 дней на их установление и подписание финальных протоколов.

Максимум на один день территориальная комиссия может продлить этот срок. Поэтому это произойдет до 7 ноября", - рассказала Айвазовская.

Она добавила, что второй тур выборов в общинах, где количество избирателей более 75 тысяч, пройдет в зависимости от того, когда ТИК установит результаты первого тура.

Эти даты в разных общинах могут быть разными. Второй тур здесь могут назначить на 15, 22 и 29 ноября", - сообщила Айвазовская.

По ее словам, конкуренты могут предпринять определенные судебные процессы, которые будут затягивать установление результатов.

И для этого есть определенные сроки, определенные в законе. Это до 5 дней на обжалование решения ТИК кандидатами. Суд в лучшем случае будет принимать решение до 2 дней, но у нас еще есть апелляция - плюс два дня. Поэтому ... повторное голосование в наиболее конфликтных общинах может произойти в первое воскресенье декабря", - сказала глава ОПОРЫ.

Напомним, ранее стало известно, когда могут пройти повторные выборы мэра Борисполя.

ОТГ голосование Местные выборы Кандидат ОПОРА
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Львовщине полицейские открыли уголовное дело из-за нарушение избирательного процесса
30 октября 2020, 14:16
В Бердянске главе избиркома сообщили о подозрении в фальсификации на выборах
30 октября 2020, 10:57
От коронавируса умер мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко
30 октября 2020, 09:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Все публикации »
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »