В некоторых ОТГ второй тур выборов пройдет в начале декабря, - ОПОРА

В общинах могут быть разные даты проведения второго тура голосования

В общинах могут быть разные даты проведения второго тура голосования

Фото: из открытых источников

Второй тур местных выборов в наиболее конфликтных объединенных территориальных общинах (ОТГ) может произойти в начале декабря.

Об этом в Facebook рассказала председатель Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

По ее словам, дата объявления результатов гибкая, и в территориальных избирательных комиссий есть 12 дней на их установление и подписание финальных протоколов.

Максимум на один день территориальная комиссия может продлить этот срок. Поэтому это произойдет до 7 ноября", - рассказала Айвазовская.

Она добавила, что второй тур выборов в общинах, где количество избирателей более 75 тысяч, пройдет в зависимости от того, когда ТИК установит результаты первого тура.

Эти даты в разных общинах могут быть разными. Второй тур здесь могут назначить на 15, 22 и 29 ноября", - сообщила Айвазовская.

По ее словам, конкуренты могут предпринять определенные судебные процессы, которые будут затягивать установление результатов.

И для этого есть определенные сроки, определенные в законе. Это до 5 дней на обжалование решения ТИК кандидатами. Суд в лучшем случае будет принимать решение до 2 дней, но у нас еще есть апелляция - плюс два дня. Поэтому ... повторное голосование в наиболее конфликтных общинах может произойти в первое воскресенье декабря", - сказала глава ОПОРЫ.

Напомним, ранее стало известно, когда могут пройти повторные выборы мэра Борисполя.