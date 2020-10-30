НАЗК відновило доступ до Єдиного реєстру декларацій

Це розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування

Це розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Кабінету міністрів України відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні НАЗК.

У агентстві зазначають, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Нацагентство забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

На виконання Розпорядження НАЗК поновило публічний доступ до Реєстру", - йдеться у повідомленні.

Указується, що прийняте рішення дозволить НАЗК проводити спеціальні перевірки та розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.

Це перший крок до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні. Це важливий сигнал від президента та уряду, що попри намагання Конституційного Суду узурпувати владу в країні, антикорупційна система не має бути зруйнована на догоду ворогам України", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.