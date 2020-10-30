13:37  30 жовтня
В Україні планують запровадити новий принцип карантинного поділу
14:58  30 жовтня
В Новгород-Сіверську проведуть повторні вибори мера, - ОПОРА
14:41  30 жовтня
Україна ініціює екстрене засідання ТКГ у Мінську через зрив "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2020, 09:32 5

НАЗК відновило доступ до Єдиного реєстру декларацій

30 жовтня 2020, 09:32 5
Читайте также на русском языке
Це розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування
Це розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування
Фото: nazk.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Кабінету міністрів України відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні НАЗК.

У агентстві зазначають, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Нацагентство забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

На виконання Розпорядження НАЗК поновило публічний доступ до Реєстру", - йдеться у повідомленні.

Указується, що прийняте рішення дозволить НАЗК проводити спеціальні перевірки та розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.

Це перший крок до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні. Це важливий сигнал від президента та уряду, що попри намагання Конституційного Суду узурпувати владу в країні, антикорупційна система не має бути зруйнована на догоду ворогам України", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

суд НАЗК декларацїї КСУ реєстр
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Всі блоги »