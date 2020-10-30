НАПК возобновило доступ к Единому реестру деклараций

Это разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления

Это разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во исполнение решения Кабинета министров Украины открыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении НАПК.

В агентстве отмечают, что Кабинет Министров на внеочередном заседании, инициированном президентом, принял распоряжение, которое обязало Нацагентство обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций.

На исполнение Предписания НАПК возобновило публичный доступ к Реестру", - говорится в сообщении.

Указывается, что принятое решение позволит НАПК проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от президента и правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.