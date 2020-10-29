Глава ОАСК Вовк снова не явился на заседание для избрания меры пресечения
Следующее судебное заседание запланировано на 5 ноября
Следующее судебное заседание запланировано на 5 ноября
В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что председатель Окружного административного суда Павел Вовк во второй раз не пришел на заседание по избранию меры пресечения.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Заседание не состоялось, поскольку подозреваемый и его защитники во второй раз не явились в суд. Следующее судебное заседание запланировано на 10:00 5 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.
Ранее НАБУ вызвало Павла Волка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными