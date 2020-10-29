Глава ОАСК Вовк снова не явился на заседание для избрания меры пресечения

Следующее судебное заседание запланировано на 5 ноября

Следующее судебное заседание запланировано на 5 ноября

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В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что председатель Окружного административного суда Павел Вовк во второй раз не пришел на заседание по избранию меры пресечения.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Заседание не состоялось, поскольку подозреваемый и его защитники во второй раз не явились в суд. Следующее судебное заседание запланировано на 10:00 5 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Ранее НАБУ вызвало Павла Волка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях.