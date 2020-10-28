В Одесі на "Сьомому кілометрі" сталися сутички між оперативниками СБУ та турецькою громадою

Підприємець, у якого конфіскували тканини, збирався себе підпалити

Підприємець, у якого конфіскували тканини, збирався себе підпалити

Фото: Думская

В Одесі представники турецької громади заблокували виїзд оперативникам СБУ, які хотіли забрати з ринку "Сьомий кілометр" товар, що належить їх співвітчизнику.

Про це повідомляє "Думская", передає RegioNews.

Підприємець, у якого хотіли забрати тканини, збирався вчинити акт самоспалення - облився бензином. На щастя, його втримали. Члени громади, що під'їхали, були налаштовані агресивно і кидалися на спецназівців", - йдеться у повідомленні.

Після спроби самоспалення чоловікові стало погано. Підприємця відвезла "швидка".

За даними видання, правоохоронці проводили виїмку товарів в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вони діяли на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва.

"Альфа" все ж прорвала оточення і вивезла товар. При цьому постраждало кілька людей. Трьох затримали", - повідомляє видання.

Нагадаємо, в Одесі на виборах міського голови чинному меру Геннадію Труханову вдалося набрати лише 34,4% голосів виборців.