На Закарпатті відкрили вже п’яте кримінальне провадження щодо порушення виборчого законодавства

Члени ДВК, на чолі з головою комісії та її секретарем, завчасно покинули дільницю, залишивши там всю виборчу документацію.

Члени ДВК, на чолі з головою комісії та її секретарем, завчасно покинули дільницю, залишивши там всю виборчу документацію.

Фото з відкритих джерел

В Ужгороді поліцейський під час охорони виборчої дільниці та виборчої документації зафіксував порушення. На місце події правоохоронець одразу викликав слідчо-оперативну групу місцевого відділу поліції.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що поліцейські встановили, що члени ДВК, на чолі з головою комісії та її секретарем, завчасно покинули дільницю, залишивши там всю виборчу документацію.

"Тим самим вони проігнорували вимоги чинного законодавства, відповідно до яких після завершення підрахунку, мали одразу доставити бюлетені та протоколи до територіальної виборчої комісії", - наголосили у відомтсві.

В МВС також повідомили, що дії осіб слідчі кваліфікують за частиною 5 статті 157 Кримінального кодексу України.

"Відповідно до санкції вказаної статті фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років", - йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили агітатора, який закликав до фізичного усунення керівництва держави.