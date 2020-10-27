У Полтаві голова ДВК залишила мішки з виборчими бюлетенями на вулиці та пішла - ОПОРА

Спостерігачка громадської мережі викликала на місце наряд поліції

Спостерігачка громадської мережі викликала на місце наряд поліції

Фото: з відкритих джерел

У Полтаві, біля будівлі, де проводить засідання Шевченківська районна у місті ТВК, ввечері 26 жовтня спостерігачі ОПОРИ побачили на землі мішки з виборчими бюлетенями. Згодом виявилося, що голова ДВК залишила пакунки та пішла.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ОПОРА.

З’ясувалося, що у мішках були бюлетені з виборчої дільниці № 531215 (розташована по вул. Пушкіна, 20/23). Їх до будівлі ТВК привіз гурт членів дільничної виборчої комісії. Пакунки до приміщення не занесли, а поклали прямо на землю", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі ОПОРИ додали, що мішки з бюлетенями охороняли представниці комісії. Тоді як голови ДВК поруч з виборчою документацією не було.

Зазначається, що коли голова ДВК повернулася на місце події, то свій вчинок пояснила поганим самопочуттям. Учасників інциденту опитали правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що на секретаря Полтавської міськради Шамоту склали протокол за порушення карантину.