На Луганщине председатель УИК пытался уничтожить протокол о результатах выборов

В области зафиксировали 16 сообщений о нарушении избирательного законодательства

В области зафиксировали 16 сообщений о нарушении избирательного законодательства

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Луганской области, передает RegioNews.

При проведении сотрудниками следственно-оперативной группы проверки данного сообщения был установлен факт попытки головой УИК уничтожить протокол результатов выборов поселкового головы", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по результатам проверки был выявлен факт фальсификации избирательной документации. Было открыто уголовное дело по статье 158-3 ч.3 УК Украины.

Напомним, "Слуги народа" отправятся в полицию из-за нарушений на избирательных участках.