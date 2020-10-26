На Луганщине председатель УИК пытался уничтожить протокол о результатах выборов
В области зафиксировали 16 сообщений о нарушении избирательного законодательства
В области зафиксировали 16 сообщений о нарушении избирательного законодательства
В Марковском районе Луганской области правоохранители расследуют факт уничтожения головой УИК протокола результатов выборов поселкового головы.
Об этом сообщает полиция Луганской области, передает RegioNews.
При проведении сотрудниками следственно-оперативной группы проверки данного сообщения был установлен факт попытки головой УИК уничтожить протокол результатов выборов поселкового головы", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что по результатам проверки был выявлен факт фальсификации избирательной документации. Было открыто уголовное дело по статье 158-3 ч.3 УК Украины.
Напомним, "Слуги народа" отправятся в полицию из-за нарушений на избирательных участках.
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