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26 октября 2020, 18:37 2

На Луганщине председатель УИК пытался уничтожить протокол о результатах выборов

26 октября 2020, 18:37 2
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Фото: Нацполиция
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В Марковском районе Луганской области правоохранители расследуют факт уничтожения головой УИК протокола результатов выборов поселкового головы.

Об этом сообщает полиция Луганской области, передает RegioNews.

При проведении сотрудниками следственно-оперативной группы проверки данного сообщения был установлен факт попытки головой УИК уничтожить протокол результатов выборов поселкового головы", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по результатам проверки был выявлен факт фальсификации избирательной документации. Было открыто уголовное дело по статье 158-3 ч.3 УК Украины.

Напомним, "Слуги народа" отправятся в полицию из-за нарушений на избирательных участках.

Местные выборы Луганская область участок голосование нарушение полиция
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