ОПОРА призвала парламент доработать Избирательный кодекс

Там считают, что это норма права, которая должна быть реализована в качественной формуле

Там считают, что это норма права, которая должна быть реализована в качественной формуле

Фото из открытых источников

Гражданская сеть ОПОРА призывает народных депутатов вернуться к надлежащей экспертной доработке Избирательного кодекса.

Об этом заявила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время пресс-конференции "Нарушения в день голосования на местных выборах 25 октября и результаты наблюдения", информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ". "Мы призываем парламент вернуться к этапу должного экспертного доработки документа (Избирательного кодекса, - ред.), просмотреть политикам эффект пропорциональной системы с открытыми списками для местных выборов и более рационально относиться к избирательному законодательству, потому что это не политтехнология, это не является избирательный интерес", – отметила Айвазовская. Глава ОПОРЫ подчеркнула, что это норма права, которая должна быть реализована в качественной формуле, в качественных статьях и является приемлемой для организации эффективных выборов. Она выразила надежду, что после завершения нынешнего избирательного цикла, который будет продолжен в ноябре, несмотря на второй тур, парламентарии вернутся собственно к своей работе и "изучат эффект как этой системы, так и в целом процедуры, которые касаются избирательного процесса". Напомним, в ОПОРЕ в большинстве городов прогнозируют еще один тур выборов мэров.

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