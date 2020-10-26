Во время выборов в Луцке наблюдатель от партии выпрыгнул из окна участка
Избирательный участок был размещен на первом этаже здания
Избирательный участок был размещен на первом этаже здания
В Луцке на избирательном участке №071044 наблюдатель от политической партии "Сила и честь" выпрыгнул в окно после начала подсчета голосов.
Об этом сообщили очевидцы, передает RegioNews со ссылкой на "Волынские новости".
"Инцидент произошел на участке, который находится на факультете истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки, около 22:30", — пишет агентство.
Как отметили очевидцы, избирательный участок был размещен на первом этаже здания. О травмах наблюдателя не сообщают.
Напомним, на Волыни уволили председателя УИК, который агитировал за одного из кандидатов на должность мэра.
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