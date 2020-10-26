14:35  26 октября
В Украине на 25% выросли цены на газ: кто будет платить больше
15:58  26 октября
В горсовете Харькова анонсировали видеообращение Кернеса к жителям города
13:54  26 октября
Результаты выборов мэра Киева планируют объявить до 6 ноября - ТИК
UA | RU
UA | RU
26 октября 2020, 13:45 6

Во время выборов в Луцке наблюдатель от партии выпрыгнул из окна участка

26 октября 2020, 13:45 6
Читайте також українською мовою
Избирательный участок был размещен на первом этаже здания
Избирательный участок был размещен на первом этаже здания
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Луцке на избирательном участке №071044 наблюдатель от политической партии "Сила и честь" выпрыгнул в окно после начала подсчета голосов.

Об этом сообщили очевидцы, передает RegioNews со ссылкой на "Волынские новости".

"Инцидент произошел на участке, который находится на факультете истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки, около 22:30", — пишет агентство.

Как отметили очевидцы, избирательный участок был размещен на первом этаже здания. О травмах наблюдателя не сообщают.

Напомним, на Волыни уволили председателя УИК, который агитировал за одного из кандидатов на должность мэра.

выборы Украина Волынь Луцк Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Все блоги »