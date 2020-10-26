09:29  26 жовтня
В Україні в день виборів виявили 5426 нових випадків коронавірусу
09:51  26 жовтня
На Вінниччині двоє чоловіків напали на виборчу комісію і намагалися вкрасти протоколи
08:04  26 жовтня
Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші": стріляли біля Авдіївки
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2020, 10:32 2

На Київщині затримали чоловіка, який підкуповував виборців

26 жовтня 2020, 10:32 2
Читайте также на русском языке
Йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці
Йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Василькові Київської області затримали 35-річного чоловіка за підкуп виборців. Чоловікові повідомили про підозру, він перебуває в слідчому ізоляторі.

Про це передає RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Київської області.

Чоловік на автомобілі Chevrolet привозив місцевих жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидатів в депутати.

"Вартість одного голосу коштувала 200 гривень. Однак була одна умова - виборці повинні були сфотографувати свій бюлетень. Як речові докази поліцейські вилучили гроші", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом розпочато розслідування. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст.160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Нагадаємо, в день голосування в Україні відкрили 159 справ через виборчі порушення.

Київська область вибори порушення Місцеві вибори поліція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »