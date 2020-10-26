На Київщині затримали чоловіка, який підкуповував виборців

Йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці

Йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці

Фото з відкритих джерел

У Василькові Київської області затримали 35-річного чоловіка за підкуп виборців. Чоловікові повідомили про підозру, він перебуває в слідчому ізоляторі.

Про це передає RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Київської області.

Чоловік на автомобілі Chevrolet привозив місцевих жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидатів в депутати.

"Вартість одного голосу коштувала 200 гривень. Однак була одна умова - виборці повинні були сфотографувати свій бюлетень. Як речові докази поліцейські вилучили гроші", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом розпочато розслідування. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст.160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Нагадаємо, в день голосування в Україні відкрили 159 справ через виборчі порушення.