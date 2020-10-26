09:29  26 жовтня
В Україні в день виборів виявили 5426 нових випадків коронавірусу
09:51  26 жовтня
На Вінниччині двоє чоловіків напали на виборчу комісію і намагалися вкрасти протоколи
08:04  26 жовтня
Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші": стріляли біля Авдіївки
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2020, 10:19 7

За день голосування в Україні відкрили 159 справ через виборчі порушення

26 жовтня 2020, 10:19 7
Читайте также на русском языке
Також до органів поліції надійшло 5006 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом
Також до органів поліції надійшло 5006 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні правоохоронці протягом дня голосування на місцевих виборах за фактами порушень відкрили 159 кримінальних проваджень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Так, за добу в Київській області зафіксовано 603 повідомлень про порушення, в Києві - 587, у Дніпропетровській області - 448, в Одеській - 331, у Донецькій - 298, в Харківській - 272, у Львівській - 266, в Полтавській - 265, у Запорізькій - 226, в Херсонській - 180, у Черкаській - 177, у Вінницькій - 142, в Закарпатській - 141, в Сумській - 126, в Чернігівській і Рівненській - по 115, у Тернопільській - 107, у Хмельницькій - 105, в Кіровоградській - 104, в Миколаївській - 98, в Івано-Франківській - 89, у Луганській - 75, в Чернівецькій - 53, у Волинській - 50 та в Житомирській - 33.

Крім того, порушень ведення агітації в день виборів зафіксовано 1800, порушення таємниці голосування - 274, підкуп виборців - 209, незаконне знищення виборчої документації - 181, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців - 178, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) - 102.

Також поліцейські склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Раніше повідомлялось, що 25 жовтня на місцевих виборах Національна поліція відкрила 77 кримінальних проваджень за фактами порушень.

вибори поліція порушення голосування Кримінальна відповідальність
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »