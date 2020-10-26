За день голосування в Україні відкрили 159 справ через виборчі порушення

Також до органів поліції надійшло 5006 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом

Також до органів поліції надійшло 5006 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Так, за добу в Київській області зафіксовано 603 повідомлень про порушення, в Києві - 587, у Дніпропетровській області - 448, в Одеській - 331, у Донецькій - 298, в Харківській - 272, у Львівській - 266, в Полтавській - 265, у Запорізькій - 226, в Херсонській - 180, у Черкаській - 177, у Вінницькій - 142, в Закарпатській - 141, в Сумській - 126, в Чернігівській і Рівненській - по 115, у Тернопільській - 107, у Хмельницькій - 105, в Кіровоградській - 104, в Миколаївській - 98, в Івано-Франківській - 89, у Луганській - 75, в Чернівецькій - 53, у Волинській - 50 та в Житомирській - 33.

Крім того, порушень ведення агітації в день виборів зафіксовано 1800, порушення таємниці голосування - 274, підкуп виборців - 209, незаконне знищення виборчої документації - 181, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців - 178, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) - 102.

Також поліцейські склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Раніше повідомлялось, що 25 жовтня на місцевих виборах Національна поліція відкрила 77 кримінальних проваджень за фактами порушень.