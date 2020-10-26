На Киевщине задержали мужчину, который подкупал избирателей

Ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы

Ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы

Фото из открытых источников

В Василькове Киевской области задержали 35-летнего мужчину за подкуп избирателей. Мужчине сообщили о подозрении, он находится в следственном изоляторе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Киевской области.

Мужчина на автомобиле Chevrolet привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одного из кандидатов в депутаты.

"Стоимость одного голоса стоила 200 гривен. Однако было одно условие - избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень. Как вещественные доказательства полицейские изъяли деньги", - сообщили правоохранители.

По данному факту начато расследование. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст.160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Напомним, в день голосования в Украине открыли 159 дел за избирательные нарушения.