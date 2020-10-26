Выборы мэра Киева: Кличко может победить в первом туре - СМИ

Он может набрать более 51% голосов

Он может набрать более 51% голосов

Фото: из открытых источников

Действующий мэр Киева Виталий Кличко может победить в выборах городского главы в первом туре.

Об этом свидетельствуют данные агентства "Интерфакс-Украина", передает RegioNews. Источник агентства в территориальной избирательной комиссии утверждает, что Кличко, по оперативным данным, набирает около 51% голосов после обработки 67% бюллетеней. Известно, что на втором месте - представитель "ОПЗЖ", экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов - 9,4%, на третьем - идет представитель "Голоса" Сергей Притула с результатом в 7,7%. Ранее сообщалось, что на выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр города Виталий Кличко.

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