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25 жовтня 2020, 11:48

Другий тур місцевих виборів обов'язково буде - Разумков

25 жовтня 2020, 11:48
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Постанова про скасування другого туру виборів мерів вже відкликано
Постанова про скасування другого туру виборів мерів вже відкликано
Фото: з відкритих джерел
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Голова парламенту Дмитро Разумков впевнений в тому, що в Україні обов'язково відбудеться другий тур місцевих виборів, які відбуваються у неділю, 25 жовтня.

Як передає RegioNews, про це Разумков повідомив у коментарі журналістам.

Безумовно, буде... Сьогодні призупинити виборчий процес, я не ЦВК, але я не бачу ні підстав, ні можливостей це зробити", - зазначив він.

Спікер також повідомив, що проєкт постанови Верховної Ради, що пропонує не проводити другий тур виборів мерів, вже відкликаний.

Тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади. Я думаю, що ми всі розуміємо, що влада на місцях, особливо і в рамках децентралізації... і в рамках тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевою владою... тому важливо, щоб вся вертикаль влади працювала на єдиний результат", - підкреслив Разумков.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Разумков, після голосування, не зміг знайти волонтерів, які проводять президентське опитування на виборчій дільниці.

Нагадаємо, в Україні проходять вибори до місцевих рад та голів населених пунктів.

голосування вибори Виборчий кодекс ВР Дмитро Разумков
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