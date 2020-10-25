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25 октября 2020, 17:58 6

Верховная Рада планирует 3 ноября возобновить работу в пленарном режиме

25 октября 2020, 17:58 6
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Фото: Общественное радио
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Верховная Рада планирует 2 ноября собраться на согласительный совет, а 3 ноября – на сессионное заседание.

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал журналистам 25 октября во время брифинга на избирательном участке, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Если не случится чего-то экстраординарного, то Верховная Рада соберется 2 числа (ноября – ред.), потому что 2 числа у нас будет согласительный совет, а с третьего – в нас пленарную неделю. Я думаю, что в первые дни, если все будет хорошо, мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021-й год. Мы будем работать. Действительно видим непростую эпидемиологическую ситуацию в государстве. Возможно, она также повлияет на работу Верховной Рады, но пока не планируем менять режим работы" – отметил политик.

Разумков напомнил, что 20 октября Рада не рассматривала проекта Госбюджета-2021, потому что перед этим бюджетный комитет не собрался для финализации поправок к соответствующего законопроекта.

Депутаты могут ознакомиться с материалами, если позволяет состояние здоровья, даже на больничном и даже дома. А комитету необходимо было провести заседание. Я слышал, что есть изменения в закон о том, что заседания комитетов могут происходить онлайн. Но будем реалистами: когда речь идет о бюджете, то проводить это в режиме онлайн, мягко говоря, не совсем уместно и, на мой взгляд, нереалистично," – уточнил Разумков.

Он добавил, что более 60 нардепов болеют или уже переболели COVID-19. При этом он выразил убеждение, что принятое парламентом решение 30 сентября относительно отмены нескольких заседаний было оправданным, ведь это существенно улучшило ситуацию по заболеваемости в Верховной Раде: уменьшилось количество народных депутатов и работников аппарата, которые болеют.

Напомним, голова парламента Дмитрий Разумков уверен в том, что в Украине обязательно состоится второй тур местных выборов, которые проходят в воскресенье, 25 октября.

Верховная Рада заседание работа Дмитрий Разумков парламент
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