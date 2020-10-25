Зеленский проголосовал и прошел президентский опрос

Президент с супругой проголосовали на столичной Оболони

Президент с супругой проголосовали на столичной Оболони

Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский прибыл с женой на голосование в Киеве на Оболони. Супруги посетили избирательный участок и приняли участие в опросе, инициированном самим же Владимиром Зеленским.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Инсайдер.

Волонтеры, рассказали, что Зеленский на все вопросы ответил утвердительно.

На участке, куда прибыл Зеленский, не обошлось и без курьезов. Когда президент с женой шли к участку, выбежала девушка и задрала юбку красного цвета. На изнанке юбки было написано Zexist. Волосы на лобке у неё выкрашены в зелёный цвет.

Акция была двухсекундная, девушку сразу заломала охрана президента.

Напомним, Стало известно, как проводят опрос Зеленского возле избирательных участков