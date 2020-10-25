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25 октября 2020, 10:53 31

Зеленский проголосовал и прошел президентский опрос

25 октября 2020, 10:53 31
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Президент с супругой проголосовали на столичной Оболони
Президент с супругой проголосовали на столичной Оболони
Фото: Офис президента Украины
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Президент Владимир Зеленский прибыл с женой на голосование в Киеве на Оболони. Супруги посетили избирательный участок и приняли участие в опросе, инициированном самим же Владимиром Зеленским.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Инсайдер.

Волонтеры, рассказали, что Зеленский на все вопросы ответил утвердительно.

На участке, куда прибыл Зеленский, не обошлось и без курьезов. Когда президент с женой шли к участку, выбежала девушка и задрала юбку красного цвета. На изнанке юбки было написано Zexist. Волосы на лобке у неё выкрашены в зелёный цвет.

Акция была двухсекундная, девушку сразу заломала охрана президента.

Напомним, Стало известно, как проводят опрос Зеленского возле избирательных участков

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