Зеленский проголосовал и прошел президентский опрос
Президент с супругой проголосовали на столичной Оболони
Президент с супругой проголосовали на столичной Оболони
Президент Владимир Зеленский прибыл с женой на голосование в Киеве на Оболони. Супруги посетили избирательный участок и приняли участие в опросе, инициированном самим же Владимиром Зеленским.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Инсайдер.
Волонтеры, рассказали, что Зеленский на все вопросы ответил утвердительно.
На участке, куда прибыл Зеленский, не обошлось и без курьезов. Когда президент с женой шли к участку, выбежала девушка и задрала юбку красного цвета. На изнанке юбки было написано Zexist. Волосы на лобке у неё выкрашены в зелёный цвет.
Акция была двухсекундная, девушку сразу заломала охрана президента.
Напомним, Стало известно, как проводят опрос Зеленского возле избирательных участков
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