На Закарпатті викрили масштабну схему підкупу виборців

Група осіб організувала підкуп виборців на користь одного з кандидатів

Група осіб організувала підкуп виборців на користь одного з кандидатів

Фото: СБУ

На Закарпатті співробітники СБУ викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

"За попередньою версією слідства, група осіб, серед яких раніше судимі за тяжкі злочини, організували підкуп виборців на користь одного з кандидатів. Для підтвердження вони вимагали у громадян копії їх паспортів. Вартість кожного "голосу" становила 1 тисячу гривень", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали трьох фігурантів провадження під час отримання ними частини коштів у розмірі 17 тисяч гривень. За таку суму вони гарантували кандидату забезпечення відповідної кількості голосів на місцевих виборах.

Вирішується питання щодо затримання фігурантів згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, днями у Києві викрили організацію "сітки" підкупу виборців.