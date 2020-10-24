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24 октября 2020, 15:32 1

На Закарпатье разоблачили масштабную схему подкупа избирателей

24 октября 2020, 15:32 1
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Группа лиц организовала подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов
Группа лиц организовала подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов
Фото: СБУ
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На Закарпатье сотрудники СБУ разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии их паспортов. Стоимость каждого "голоса" составляла 1 тысячу гривен", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали трех фигурантов производства во время получения ими части денег в размере 17 тысяч гривен. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечения соответствующего количества голосов на местных выборах.

Решается вопрос о задержании фигурантов в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, на днях в Киеве разоблачили организацию "сетки" подкупа избирателей.

выборы СБУ полиция Ужгород Закарпатье
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