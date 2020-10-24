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24 жовтня 2020, 12:52 2

В Україні відкрили понад 600 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства

24 жовтня 2020, 12:52 2
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Всього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень
Всього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень
Фото з відкритих джерел
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Поліція відкрила 622 кримінальних справи за порушення, пов'язані з виборчим процесом, який стартував 5 вересня. Всього правоохоронці отримали 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Так, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 622 кримінальних проваджень:

  • 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства;
  • 312 - пов'язаних з виборчим процесом.

"У період з 5 вересня по 24 жовтня 2020 року в цілому надійшло 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли про найбільші проблеми під час виборчої кампанії цього року.

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