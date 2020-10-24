В Україні відкрили понад 600 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства

Всього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень

Всього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень

Фото з відкритих джерел

Поліція відкрила 622 кримінальних справи за порушення, пов'язані з виборчим процесом, який стартував 5 вересня. Всього правоохоронці отримали 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Так, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 622 кримінальних проваджень:

310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства;

312 - пов'язаних з виборчим процесом.

"У період з 5 вересня по 24 жовтня 2020 року в цілому надійшло 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли про найбільші проблеми під час виборчої кампанії цього року.