В Украине открыли более 600 уголовных дел за нарушение избирательного законодательства

Всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений

Всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений

Фото из открытых источников

Полиция открыла 622 уголовных дела за нарушения, связанные с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября. Всего правоохранители получили 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Так, в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения относительно 622 уголовных производств:

310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства;

312 - связанных с избирательным процессом.

"В период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в целом поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Напомним, ранее в КИУ рассказали о наибольшие проблемы во время избирательной кампании этого года.