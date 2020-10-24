В Україні відсьогодні видаватимуть "пакунок малюка": набрав чинності відповідний закон

Віднині він буде видаватися не в грошовому еквіваленті, а товарами

Віднині він буде видаватися не в грошовому еквіваленті, а товарами

Фото: flickr

Сьогодні, 24 жовтня, набрав чинності закон "Про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакет малюка".

Про це інформує RegioNews.

Як зазначається у пояснювальній записці закону, документ відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги "пакет малюка". Вона буде видаватися протягом 30 днів після народження дитини.

Її вартість становитиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

У документі прописано, що тимчасово - з 1 жовтня по 31 грудня цього року - закупівля одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" організовується і здійснюється через Управління ООН з обслуговування проєктів в рамках пілотного проєкту.

Після закупівлі "пакети" будуть доставляти в пологові будинки і відділи соціального забезпечення населення.

Відповідно до закону, з 1 січня 2021 року забезпечення цієї одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров'я (пологові будинки або пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри тощо) здійснюється відповідно до закону "Про державні закупівлі".

У разі відсутності в закладі охорони здоров'я (пологовому відділенні, центрі неонатальному) одноразової натуральної допомоги, її видаватимуть органи соціального захисту населення за місцем проживання або перебування одержувача на підставі його особистої письмової заяви.

Нагадаємо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.

Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "Пакунок малюка".

30 вересня Рада повернула українцям "Пакунок малюка" в натуральному вигляді.